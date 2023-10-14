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В Индии сообщили о желании страны принять Олимпийские игры 2036 года

С данным заявлением выступил премьер-министр страны.
14 октября 2023 19:42
автор: Степан Шереметьев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна заинтересована в проведении летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года.

«Индия очень заинтересована в проведении Олимпийских игр и приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, она должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», — приводит слова политика ТАСС.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года могут стать первыми соревнованиями такого уровня, которые пройдут на территории Индии. Заявки на проведение Игр также также подали Мексика, Турция, Индонезия и Польша.

источник: ТАСС
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