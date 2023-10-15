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В МОК предложили изменить олимпийскую хартию ради избрания Баха на третий срок

Функционер руководит комитетом десять лет.
15 октября 2023 08:58
автор: Александр Поволоцкий

Несколько членов МОК предложили изменить олимпийскую хартию.

На 141‑й сессии организации Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики, Айша Гарад Али из Джибути и Мустафа Берраф из Алжира предложили выдвинуть руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха на третий срок. Для этого необходимо внести изменения в хартии.

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Томас Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — цитируют »РИА Новости» Беррафа.

Добавим, что Бах был избран президентом МОК в 2013 году. Затем он получил еще один четырехлетний мандат в 2021 году.

источник: «РИА Новости»
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