В МОК предложили изменить олимпийскую хартию ради избрания Баха на третий срок

Несколько членов МОК предложили изменить олимпийскую хартию.

На 141‑й сессии организации Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики, Айша Гарад Али из Джибути и Мустафа Берраф из Алжира предложили выдвинуть руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха на третий срок. Для этого необходимо внести изменения в хартии.

«От имени НОК стран Африки предлагаем внести изменения в соответствующие документы, чтобы Томас Бах смог быть переизбранным на третий срок президентства МОК, так как под его лидерством организация успешно проходит через сложные времена», — цитируют »РИА Новости» Беррафа.

Добавим, что Бах был избран президентом МОК в 2013 году. Затем он получил еще один четырехлетний мандат в 2021 году.