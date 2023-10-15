ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи

МОК оставил за собой право принять решение по допуску отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе до участия в ОИ‑2024.
Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи
15 октября 2023 09:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в индийском Мумбаи.

Отметим, что легкоатлетка была избрана в комиссию спортсменов комитета в августе 2016 года.

Как сообщает ТАСС, в сессии не участвует глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Исинбаева. Ранее двукратная олимпийская чемпионка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг МОК приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления из‑за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

источник: ТАСС
Евгений Малкин: «Питтсбург» должен как минимум попасть в плей-офф
15.10.2023 10:06
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Малкин: «Питтсбург» стал намного сильнее, чем в прошлом году
«Пингвинз» выиграли два из трёх первых матчей сезона.
15.10.2023 10:05
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Мэттьюс повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ
У американца два матча с тремя шайбами на старте сезона.
15.10.2023 09:51
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Тим Цзю вызвал на бой Чарло
Тим Цзю вызвал на бой Чарло
В активе боксера 24 победы на профессиональном ринге.
15.10.2023 09:51
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Глебов предположил, что Кузяеву нечего есть во Франции
Хавбек «Ростова» отметил физическую готовность игрока «Гавра».
15.10.2023 09:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
Тим Цзю победил Брайана Мендозу и защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе
Очередная победа австралийского боксёра.
15.10.2023 09:14
Бокс
автор: Денис Владимиров
Кристиан Эриксен: мы должны были побеждать Казахстан и провели отличный матч
Датчане повысили свои шансы на выход в финальную часть Евро-2024.
15.10.2023 09:03
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.