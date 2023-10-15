Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в индийском Мумбаи.

Отметим, что легкоатлетка была избрана в комиссию спортсменов комитета в августе 2016 года.

Как сообщает ТАСС, в сессии не участвует глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Исинбаева. Ранее двукратная олимпийская чемпионка удалила из своего аккаунта совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг МОК приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления из‑за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.