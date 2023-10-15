МОК отреагировал на призывы стран отстранить российских спортсменов

МОК высказался относительно призывов ряда стран о полном отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

В марте организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО атлетов в нейтральном статусе.

«В некоторых случаях сохраняется вмешательство в автономность спорта, когда некоторые страны призывают к полному отстранению российских и белорусских спортсменов или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое государственное вмешательство и продолжает внимательно следить за ситуацией», - цитируют «РИА Новости» директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода.

Сессия МОК проходит в Мумбаи с 15 по 17 октября.