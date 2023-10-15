Спасатели обнаружили альпинистку Оленеву, но не могут спуститься к ней из-за погодных условий

Спасатели обнаружили российскую альпинистку Надежду Оленеву, упавшую в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

Как сообщили «Матч ТВ» в Федерации альпинизма России, спортсменку увидели с вертолёта, но спасатели не могут спуститься к ней из-за ухудшающейся погоды.

«С высоты увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может. Для того, чтобы констатировать, нужно спуститься к ней. Второй облёт вертолёт сделать не может, потому что начинает портиться погода. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз», – заявили в федерации.

Оленева совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. По словам спортсменов, она упала с высоты 6 680 м в 11:25 по местному времени.