ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В посольстве России в Непале высказались относительно обнаружения тела Надежды Оленевой

Сообщалось, что спортсменку увидели с вертолёта.
15 октября 2023 11:27
автор: Александр Поволоцкий

Посольство России в Непале отреагировало на информацию о нахождении тела альпинистки Надежды Оленевой.

Ранее в ФАР заявили, что спортсменка совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Отмечалось, что Надежда сорвалась на высоте около 6680 метров.

«‎Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолёт не может высадить специальную группу для спуска в расщелину. При облёте члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным»‎, — цитируют пресс-секретаря посольства Александр Ивашёв «РИА Новости».

Экспедицию на гору Дхаулагири организовали министерство спорта и федерация альпинизма России.

источник: «РИА Новости»
Форвард «Амура» Хохлачёв запрыгнул на машину жителя Хабаровска
Хоккеист отметился странным поступком.
15.10.2023 11:40
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тима над Мендосой
Бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов рассказал о планах своего сына.
15.10.2023 11:37
Бокс
автор: Элина Бурина
«Порой приходится принимать трудные решения». Глава ФИФА Джанни Инфантино обратился к Баху
Ранее МОК не поддержал попытки влияния государств на участие российских спортсменов.
15.10.2023 11:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Христо Стоичков назвал лжецом Луи ван Гала
Экс-футболист «Барселоны» резко высказался о бывшем тренере каталонцев.
15.10.2023 11:29
Футбол
автор: Денис Владимиров
Александр Тарханов: сборная России была бы способна пробиться на Евро‑2024
Из-за санкций точного ответа на этот вопрос мы так и не узнаем.
15.10.2023 11:28
Футбол
автор: Виталий Стопин
Елена Радионова назвала идеальной форму фигуристки Аделии Петросян
Ученица Тутберидзе лидирует на первом этапе Гран-при России.
15.10.2023 11:13
Фигурное катание
автор: Денис Владимиров
«Он может задавить любого». Рублёв — о предстоящем финале «Мастерса» в Шанхае с Хуркачем
В 2021 году польский спортсмен выигрывал «Мастерс» в Майами.
15.10.2023 11:11
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.