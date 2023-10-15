В посольстве России в Непале высказались относительно обнаружения тела Надежды Оленевой

Посольство России в Непале отреагировало на информацию о нахождении тела альпинистки Надежды Оленевой.
Ранее в ФАР заявили, что спортсменка совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Отмечалось, что Надежда сорвалась на высоте около 6680 метров.
«Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолёт не может высадить специальную группу для спуска в расщелину. При облёте члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», — цитируют пресс-секретаря посольства Александр Ивашёв «РИА Новости».
Экспедицию на гору Дхаулагири организовали министерство спорта и федерация альпинизма России.