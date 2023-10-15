В посольстве России в Непале высказались относительно обнаружения тела Надежды Оленевой

Посольство России в Непале отреагировало на информацию о нахождении тела альпинистки Надежды Оленевой.

Ранее в ФАР заявили, что спортсменка совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Отмечалось, что Надежда сорвалась на высоте около 6680 метров.

«‎Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолёт не может высадить специальную группу для спуска в расщелину. При облёте члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным»‎, — цитируют пресс-секретаря посольства Александр Ивашёв «РИА Новости».

Экспедицию на гору Дхаулагири организовали министерство спорта и федерация альпинизма России.