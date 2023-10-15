Спортивный юрист оценил законность изменения олимпийской хартии ради очередного президентства Баха

Спортивный юрист Сергей Алексеев рассказал корреспонденту «Советского спорта», чем именно было вызвано решение об изменении олимпийской хартии. Также он ответил на вопрос о президенте МОК Томасе Бахе и его возможном третьем сроке в связи с изменением хартии.

«В принципе изменение олимпийской хартии подведомственно полномочиям сессии МОК. Понятно, что неоднократно этот документ, с момента издания в 1894 году, изменялся, потому что жизнь развивается, и в принципе такое изменение тоже возможно, если за него проголосует большинство участников сессии МОК. Такое возможно, эта норма не является какой-то твёрдой и неизменяемой. Насколько мне известно, толчком к изменениям олимпийской хартии в основном было выступление двух представителей комиссариата по правам человека ООН в январе этого года, которые признали, что действия МОК грубо и массово нарушают права человека российских и белорусских спортсменов на предмет дискриминации в спорте и других нарушений прав человека.

Эти поправки прежде всего направлены на имплементацию международных конвенций о правах человека, в том числе положение Всеобщей декларации прав человека в олимпийскую хартию в определённой мере. А вопрос о Томасе Бахе и президентстве - это уже вторичная задача, которая была поставлена наряду с приведением некоторых положений олимпийской хартии к положениям Международной конвенции о правах человека», — заявил Алексеев.

Томас Бах стал президентом МОК в 2013 году. Последний раз он переизбирался в 2021 году.