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Спортивный юрист оценил законность изменения олимпийской хартии ради очередного президентства Баха

Сергей Алексеев также отметил желание представителей комиссариата по правам человека ООН минимизировать дискриминацию российских и белорусских спортсменов. 
15 октября 2023 15:51
автор: Элина Бурина

Спортивный юрист Сергей Алексеев рассказал корреспонденту «Советского спорта», чем именно было вызвано решение об изменении олимпийской хартии. Также он ответил на вопрос о президенте МОК Томасе Бахе и его возможном третьем сроке в связи с изменением хартии.

«В принципе изменение олимпийской хартии подведомственно полномочиям сессии МОК. Понятно, что неоднократно этот документ, с момента издания в 1894 году, изменялся, потому что жизнь развивается, и в принципе такое изменение тоже возможно, если за него проголосует большинство участников сессии МОК. Такое возможно, эта норма не является какой-то твёрдой и неизменяемой. Насколько мне известно, толчком к изменениям олимпийской хартии в основном было выступление двух представителей комиссариата по правам человека ООН в январе этого года, которые признали, что действия МОК грубо и массово нарушают права человека российских и белорусских спортсменов на предмет дискриминации в спорте и других нарушений прав человека.

Эти поправки прежде всего направлены на имплементацию международных конвенций о правах человека, в том числе положение Всеобщей декларации прав человека в олимпийскую хартию в определённой мере. А вопрос о Томасе Бахе и президентстве - это уже вторичная задача, которая была поставлена наряду с приведением некоторых положений олимпийской хартии к положениям Международной конвенции о правах человека», — заявил Алексеев.

Томас Бах стал президентом МОК в 2013 году. Последний раз он переизбирался в 2021 году.

В МОК предложили изменить олимпийскую хартию ради избрания Баха на третий срок

источник: «Советский спорт»
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