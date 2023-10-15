Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась насчёт того, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило больше 200 российских атлетов согласно базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Не мытьём, так катаньем, как говорится. Мы уже не участвуем в соревнованиях, в допинге нас не обвинить, но всё равно надо что-то выискать. Не удивлюсь, если ещё поедет какой-нибудь Родченков и что-то придумает, что 20 лет назад что-то было. Мы понимаем, что это абсурд. Человек неправильно что-то в систему внёс, не так заполнил терапевтические разрешения. Причём у других стран по 500 таких нарушений. Но они вовремя начинают извиняться, принимать свою вину. Мы не знаем, за что извиняться, всё равно же на нас ещё что-то потом найдут и заставят объясняться», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

В прошлом месяце исполком WADA на заседании в Шанхае вынес вердикт, что РУСАДА по-прежнему не соответствует всемирному антидопинговому кодексу. По этой причине организация установила новые требования для восстановления РУСАДА. Тогда WADA объявило, что у обвиняемой стороны есть три недели с момента получения официального уведомления, чтобы оспорить данное решение.