Губерниев положительно оценил слова биатлонистки Вирер о допуске россиян к соревнованиям

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание итальянской биатлонистки Доротеи Вирер по поводу возможного участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее 33-летняя итальянка заявила, что спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Она надеется, что ситуация в скором времени разрешится и появится возможность вернуться к нормальной жизни.

«Итальянцы всегда сохраняли вменяемость своей позиции к российскому спорту. У меня много друзей в Италии, и я знаю, что они с радостью бы нас приглашали на соревнования и сборы. Тут ничего удивительного нет, Вирер всегда была нашей хорошей подругой, спасибо ей за эти слова. Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии», — приводит слова 49-летнего журналиста Sport24.ru.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.