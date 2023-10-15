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Защитник «Баварии» Мазрауи поддержал Палестину на фоне конфликта с Израилем

С начала противостояния зафиксировано большое количество жертв.
15 октября 2023 23:55
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину в военном конфликте с Израилем. Кроме того, он добавил, что игроки и тренерский штаб сборной Марокко, за которую игрок выступает, пожертвуют Палестине все свои премии за матчи до Кубка Африки и в будущем будет осуществлять гуманитарную помощь.

«Вместе мы сила», — написал Мазрауи в соцсетях.

Стоит напомнить, что в начале октября группировка ХАМАС атаковала Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям. Также Израиль объявил о начале полномасштабной войны. ХАМАС требует освободить палестинских заключённых.

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