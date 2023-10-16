В «Сент-Луисе» рассказали о травме Бучневича

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крейг Берубе высказался о состоянии российского нападающего Павла Бучневича. Форвард получил повреждение во встрече регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:1 Б) после толчка в спину со стороны Джейми Олексяка.

«Бучневич чувствует себя лучше. Его состояние более обнадеживающее, чем вчера вечером. Возможно, он избежал серьёзной травмы», — приводит слова Берубе журналист Лу Корак.

28-летний Бучневич в двух матчах на старте сезона не отметился результативными действиями.

По итогам прошлой регулярки в его активе 67 (26+41) очков в 63 встречах при 36 минутах штрафа и показателе полезности «+14».