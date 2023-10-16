Защитник «Каролины» Орлов закончил матч с «Анахаймом» с показателем полезности «-5»

Российский защитник «Каролины» Орлов неудачно провёл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». На его счету показатель полезности «-5», результативная передача, 2 силовых приёма и 3 броска в створ за 15:20 на льду.

В трёх матчах на старте сезона у Орлова «-7», это худший показатель в лиге по полезности. В топ-10 также входит российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв («-5»).

В межсезонье «Каролина» заключила двухлетнее соглашение с 31-летним Орловым на общую сумму в 15,5 миллиона долларов.