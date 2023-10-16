На сессии МОК в Индии глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2026 года Джованни Малаго заявил, что соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону пройдут за пределами Италии.

Изначально турниры в данных видах спорта планировалось провести на трассе Эудженио Монти, однако организаторы столкнулись с финансовыми сложностями для её реконструкции.

«Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект», — цитирует Малаго ТАСС.

Одним из возможных мест проведения соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону может стать австрийский Инсбрук. Таким образом, Олимпиада-2026 станет первой в истории, которая пройдет на территории нескольких стран.