В Федерации альпинизма рассказали о спасательной кампании Оленевой, сорвавшейся с 6 тысяч метров

В Федерации альпинизма России сообщили о ситуации со спортсменкой Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

Как отметили в организации, сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда будет достигнуты договоренности с компанией перевозчика и погода будет лётная, начнутся спасательные мероприятия, передает «СЭ».

Напомним, что 37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.