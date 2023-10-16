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В Федерации альпинизма рассказали о спасательной кампании Оленевой, сорвавшейся с 6 тысяч метров

Спортсменка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.
16 октября 2023 12:34
автор: Степан Шереметьев

В Федерации альпинизма России сообщили о ситуации со спортсменкой Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

Как отметили в организации, сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда будет достигнуты договоренности с компанией перевозчика и погода будет лётная, начнутся спасательные мероприятия, передает «СЭ».

Напомним, что 37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.

источник: «Спорт-Экспресс»
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