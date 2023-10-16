Акинфеев, Пиняев и Медведева вошли в состав команды Fonteam, поддерживающей российский спорт

16 октября чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев объявили, что стали амбассадорами FONBET и присоединились к команде Fonteam. Цель этого объединения — создание социальных проектов, которые развивают спортивную индустрию.

Команда Fonteam объединила молодых звезд и прославленных чемпионов, инфлюенсеров, спортивных журналистов и друзей букмекерской компании FONBET. Другие участники Fonteam – чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, комментатор и спортивный журналист Василий Уткин, капитан медиафутбольной команды 2DROTS Эдамс и ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян. Ощутимых перемен можно добиться только игрой в команде — таков манифест Fonteam.

С приходом звездного трио Fonteam запускает свою первую инициативу – масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. Чтобы предложить социальный проект и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте.

«Команда», «Спортсмен», «Место силы», «Настоящая идея» — четыре категории, которые не ограничивают масштаб мысли. Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы смогут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые двигаются в спорте соло, — найти бюджет на поездки на соревнования, а местные команды — рассказать о потребностях в новом инвентаре и экипировке.

Заявки проектов принимаются до 30 ноября 2023 года. В канун Нового года участники Fonteam объявят трех победителей, чьи задумки воплотятся в 2024-м.