Оргкомитет ОИ-2028 в Лос-Анджелесе гарантировал въезд в США спортсменам всех стран

Сегодня, 16 октября, глава оргкомитета Олимпийских игр 2028 года Кейси Вассерман пообещал впустить в США спортсменов всех стран для участия в соревнованиях.

Об этом он сообщал на сессии МОК в Мумбаи (Индия).

«Мы тесно сотрудничаем с властями США. Первая трудность, с которой мы столкнулись после получения Игр, была связана с участием иранской команды в турнире в Лас-Вегасе. И ей это удалось – они приехали. И мы гордимся возможностью нашей страны предоставить въезд каждому спортсмену на Земле. Так и будет, и я даже могу заверить вас в том, что это же касается каждой лошади, которая отберется для участия в соревнованиях», – цитирует Вассермана издание ТАСС.

Напомним, летние Олимпийские игры 2028 года состоятся в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.