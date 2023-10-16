В Федерации крикета России заявили, что сборная не сможет получить лицензию на участие в ОИ-2028

Президент Федерации крикета России Александр Сорокин считает, что национальная команда не сможет получить лицензию для участия в летних Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Мы не сможем получить лицензию за это время. Крикет живет по своим законам. Главный закон — аполитичность игры. Управляющий орган крикета стран не должны принимать деньги от государства ни в каком виде. Но мы живем в России, тут все привязывается к министерству спорта, что уже противоречит законам крикета», — приводит слова руководителя Sport24.

Напомним, что в большинстве видов спорта российские и белорусские атлеты отстранены от международных соревнования из-за тяжёлой политической ситуации в мире. Сколько продлится бан, пока неизвестно.