Развитие экстремальных видов спорта обсудят на форуме «Россия – спортивная держава»

XI Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт с 19 по 22 октября в Перми. На нём будут рассмотрены вопросы развития уличной культуры и экстремальных видов спорта.

В последние годы в России активно развивается уличная культура и в особенности ее спортивное направление. Молодёжь все чаще увлекается скейтбордингом, паркуром, BMX, стритболом, хип-хопом и другими активностями на воздухе. Эти виды спорта дают возможность самовыражения и креативного подхода к движению на городских пространствах. Вся уличная культура пропитана темой развития человеческого потенциала – выносливости, координации движений, а также самодисциплины, творческого мышления и умения преодолевать препятствия.

Для поощрения занятий уличным спортом в России создаются новые скейтпарки и паркур-площадки. То, как ещё можно способствовать развитию уличной культуры и экстремальных видов спорта – обсудят на стратегической сессии, которая пройдёт в рамках работы молодёжной площадки форума «Россия – спортивная держава».

К участию в стратегической сессии приглашены президент Союза экстремальных видов спорта, руководитель АНО «Уличная классика», вице-президент Федерации сноуборда России, член Общественной палаты Российской Федерации Иван Шмонин, основатель Системы безопасности и обслуживания экстрим-парков «Равновесие» Максим Горюнов и другие спикеры. Итогом встречи станет формирование документа с предложениями по решению проблем и развитию улично-спортивной отрасли.

«Популярность экшн-видов спорта растёт. Вслед за этим развивается инфраструктура, но не все жители городов становятся готовы к появлению таких объектов. Важно не только строить качественные скейтпарки, а комплексно подходить к обеспечению безопасности на объекте и формировать культуру разумного экстрима. На форуме «Россия – спортивная держава» определим шаги решения вопроса по развитию и безопасности инфраструктуры для экшн-спорта», – отмечает Горюнов.

«В этом году программа «Уличная классика» прошла более чем в 10 регионах нашей страны, что, несомненно, является позитивным опытом сотрудничества Росмолодёжи и Министерства спорта. В первую очередь мы рассматриваем развитие программы как развитие массового спорта, и как точку коммуникации с активной молодёжью», — рассказал Шмонин.