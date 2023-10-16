Глава МОК Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые страны нарушают рекомендации по допуску российских спортсменов.

«С самого начала мы сказали, что будем тщательно изучать то, что происходит в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Речь идет о чемпионатах мира и Европы. Мы продолжаем это делать. К сожалению, мы увидели, что некоторые страны нарушают наши рекомендации и мешают объединяющей силе олимпийского движения», — цитирует Баха РИА «Новости Спорт».

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.