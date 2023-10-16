Три клуба из России заняли весь пьедестал на Московском международном Кубке по пляжному футболу

15 октября на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» завершился II Московский международный Кубок по пляжному футболу 2023 — правопреемник клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Мундиалито». Победителем турнира стал московский клуб «Локомотив».

Программа турнира включала в себя четыре игровых дня. С 12 по 14 октября были сыграны матчи группового этапа, а 15 октября прошли встречи стадии плей-офф.

Участники Кубка распределились на две подгруппы – в группе А первое и второе место заняли московские «ЦСКА» и «Спартак», на третьем расположился иранский «Могхавемат Голсапуш», на четвертом – «ЦОР» из Беларуси.

В группе B первую строчку также заняла московская команда – «Локомотив», второе место досталось белорусскому клубу «Брест-Волга», третье – клубу «Йофф» из Сенегала, а на четвертом расположилась команда «Малайсары» из Казахстана.

В матче за первое место «Локомотив» одержал победу, обыграв «ЦСКА» в серии пенальти со счетом 5:3. Третье место Кубка занял «Спартак» – команда обыграла «Брест-Волгу» со счетом 5:3. На пятом месте расположился клуб «Могхавемат Голсапуш», на шестом и седьмом команды «Йофф» и «ЦОР» соответственно, последнее место заняла команда «Малайсары».

Лучшим игроком турнира стал Алексей Макаров («ЦСКА»), лучшим голкипером – Станислав Кошарный («Локомотив»). Звание лучшего бомбардира поделили между собой два футболиста, забившие по 9 мячей – Сейдина Мандион Ляйе Диань из «Йоффа» и Олег Гапон из «ЦОР».

Московский международный кубок по пляжному футболу прошел в столице во второй раз, первый турнир с таким названием состоялся в 2022 году. Новый Кубок сохранил международный статус и продолжает традиции состязаний в пляжных видах спорта в столице России. Соревнования организованы Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочены к празднованию столетия Московского спорта. Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».