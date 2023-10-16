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Три клуба из России заняли весь пьедестал на Московском международном Кубке по пляжному футболу

Турнир второй год подряд прошёл с размахом.
16 октября 2023 18:13
автор: Виталий Стопин

15 октября на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» завершился II Московский международный Кубок по пляжному футболу 2023 — правопреемник клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Мундиалито». Победителем турнира стал московский клуб «Локомотив».

Программа турнира включала в себя четыре игровых дня. С 12 по 14 октября были сыграны матчи группового этапа, а 15 октября прошли встречи стадии плей-офф.

Участники Кубка распределились на две подгруппы – в группе А первое и второе место заняли московские «ЦСКА» и «Спартак», на третьем расположился иранский «Могхавемат Голсапуш», на четвертом – «ЦОР» из Беларуси.

В группе B первую строчку также заняла московская команда – «Локомотив», второе место досталось белорусскому клубу «Брест-Волга», третье – клубу «Йофф» из Сенегала, а на четвертом расположилась команда «Малайсары» из Казахстана.

В матче за первое место «Локомотив» одержал победу, обыграв «ЦСКА» в серии пенальти со счетом 5:3. Третье место Кубка занял «Спартак» – команда обыграла «Брест-Волгу» со счетом 5:3. На пятом месте расположился клуб «Могхавемат Голсапуш», на шестом и седьмом команды «Йофф» и «ЦОР» соответственно, последнее место заняла команда «Малайсары».

Лучшим игроком турнира стал Алексей Макаров («ЦСКА»), лучшим голкипером – Станислав Кошарный («Локомотив»). Звание лучшего бомбардира поделили между собой два футболиста, забившие по 9 мячей – Сейдина Мандион Ляйе Диань из «Йоффа» и Олег Гапон из «ЦОР».

Московский международный кубок по пляжному футболу прошел в столице во второй раз, первый турнир с таким названием состоялся в 2022 году. Новый Кубок сохранил международный статус и продолжает традиции состязаний в пляжных видах спорта в столице России. Соревнования организованы Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочены к празднованию столетия Московского спорта. Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».

источник: «Советский спорт»
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