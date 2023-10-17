Малкин – третья звезда недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх лучших игроков первой недели нового сезона. На первой позиции расположился нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который отметился двумя хет-триками в двух матчах.

Второе место у нападающего «Ванкувера» Элиаса Петтерссона. У него 6 (1+5) очков в 3 встречах. Третий – российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В его активе 2 гола и 4 результативные передачи в 3 играх.

37-летний россиянин не набрал очков во встрече с «Чикаго», но в матчах с «Вашингтоном» и «Калгари» записал в актив по три балла.

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