Нападающий «Детройта» Костин подрался в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ терпит разгромное поражение от «Детройт Ред Уингз» со счётом 0:4 (третий период).

В заключительном периоде команды не отметились голами, а на льду произошла драка. Российский нападающий «Детройта» Клим Костин провёл силовой приём на Коуле Силлинджире, за которого вступился защитник Эрик Гудбранссон. Хоккеисты нанесли друг другу по паре крепких ударов, пока их не разняли судьи и не выписали по пять штрафных минут.



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В межсезонье Костина обменяли в «Детройт» из «Эдмонтон Ойлерс».