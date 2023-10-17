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Буллит Кузнецова принёс «Вашингтону» победу над «Калгари»

Смогли отыграться с 0:2.
17 октября 2023 05:01
автор: Иван Уральский

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари Флэймз» (3:2). Победитель определился только в серии буллитов.

В первом периоде у «Калгари» забили Адам Ружичка и Диллон Дюбе. Во втором игровом отрезке «Вашингтон» восстановил паритет усилиями Мэттью Филлипса и Сони Милано. Победу «Кэпиталз» принёс Евгений Кузнецов. Он стал единственным, кто реализовал свою попытку в серии буллитов.

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Также на счету Кузнецова показатель полезности «+1», 4 минуты штрафа и 2 броска в створ за 19:32 на льду. У Александра Овечкина нереализованный буллит и силовой приём за 20:04. Защитник Александр Алексеев сыграл 12:04.

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