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Овечкин не нанёс ни одного броска в матче с «Калгари»

Погоня за Гретцки откладывается.
17 октября 2023 05:11
автор: Иван Уральский

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не самым удачным образом провёл матч регулярного чемпионата с «Калгари» (3:2 Б).

Капитан команды не нанёс ни одного удара в створ. Также на его счету в прошедшей встрече нереализованный буллит и силовой приём за 20:04 на льду.

38-летний Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по заброшенным шайбам – 822. Он уступает только легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).

Напомним, в первом матче нового сезона «Вашингтон» потерпел разгромное поражение от «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:4.

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