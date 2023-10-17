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Шестёркин – первая звезда матча «Рейнджерс» с «Аризоной»

Ещё и успел подраться.
17 октября 2023 05:51
автор: Иван Уральский

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (2:1). Он отразил 26 бросков из 27 и одержал вторую победу в сезоне. Также в конце встречи он принял участие в потасовке у своих ворот.

27-летний Шестёркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. В составе «синерубашечников» он становился обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

Вторая звезда – автор победного гола Винсент Трочек, который подправил шайбу после броска россиянина Артемия Панарина. Крис Крайдер – третья звезда.

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