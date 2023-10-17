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Обладательница премии «Оскар» стала членом МОК

В составе организации появился неожиданный член.
17 октября 2023 11:33
автор: Степан Шереметьев

По итогам выборов членами МОК стали глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад и малайзийская актриса Мишель Йео, которая является лауреатом премии «Оскар» 2023 года за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу».

Кроме того, в организацию вошли руководитель Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, государственный секретарь по международным спортивным мероприятия Венгрии Балаж Фюрьес, экс-волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

Добавим, что 141-я сессия МОК прошла в Мумбаи (Индия).

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