Спасатели не смогли обнаружить российскую альпинистку Оленеву из-за сошедшей лавины

В Федерации альпинизма России сообщили, что вертолет со спасателями не смог обнаружить российскую альпинистку Надежду Оленеву во вторник ночью из‑за сошедшей лавины.

«Вчера было погодное окно, а уже сегодня ночью начался снег, была плохая видимость. Пилот смог сделать облет в таких условиях с одним из ребят, который знал местоположение Надежды. Они прорвались сквозь облака и подлетели, но не смогли обнаружить альпинистку», — приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, что 37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.