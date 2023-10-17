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Спасатели не смогли обнаружить российскую альпинистку Оленеву из-за сошедшей лавины

Спортсменка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.
17 октября 2023 12:10
автор: Степан Шереметьев

В Федерации альпинизма России сообщили, что вертолет со спасателями не смог обнаружить российскую альпинистку Надежду Оленеву во вторник ночью из‑за сошедшей лавины.

«Вчера было погодное окно, а уже сегодня ночью начался снег, была плохая видимость. Пилот смог сделать облет в таких условиях с одним из ребят, который знал местоположение Надежды. Они прорвались сквозь облака и подлетели, но не смогли обнаружить альпинистку», — приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, что 37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.

источник: «РИА Новости»
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