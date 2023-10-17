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Родионенко усомнилась в умственных способностях олимпийской чемпионки Мельниковой

Ранее спортсменка заявила, что в сборной России низкий уровень.
17 октября 2023 14:07
автор: Степан Шереметьев

Старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала слова Ангелины Мельниковой, которая ранее заявила, что в национальной команде низкий уровень.

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. Такие комментарии не от большого ума», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Мельникова является победительницей командного первенства на Играх-2020. Во время Олимпиады в Токио она также завоевала бронзовые медали в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. Кроме того, гимнастка из Воронежа является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и обладательницей звания абсолютной чемпионки мира в 2021 году.

источник: «РИА Новости»
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