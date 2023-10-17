В Федерации альпинизма России заявили, что окажут помощь родным погибшей альпинистки Оленевой

В Федерации альпинизма России заявили, что окажут помощь родственникам альпинистки Надежды Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

По информации «СЭ», тело женщины находится под снегом. Спасательные операции будут продолжаться, пока не будет транспортировано тело спортсменки.

37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.

Ранее сообщалось, что сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда будут достигнуты договоренности с компанией перевозчика и погода будет лётная, начнутся спасательные мероприятия