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В Федерации альпинизма России заявили, что окажут помощь родным погибшей альпинистки Оленевой

Спортсменка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.
17 октября 2023 15:54
автор: Степан Шереметьев

В Федерации альпинизма России заявили, что окажут помощь родственникам альпинистки Надежды Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

По информации «СЭ», тело женщины находится под снегом. Спасательные операции будут продолжаться, пока не будет транспортировано тело спортсменки.

37-летняя альпинистка совершала восхождение вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Женщина сорвалась с высоты более 6000 м.

Ранее сообщалось, что сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда будут достигнуты договоренности с компанией перевозчика и погода будет лётная, начнутся спасательные мероприятия

источник: «Спорт-Экспресс»
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