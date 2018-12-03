Тото Вольфф: Никогда не было ясно, была ли наша машина достаточно хорошей

Формула-1 03 декабря 2018 17:34 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

«Мерседес» в пятый раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, каким получился минувший сезон для немецкой команды.

«В 2018 году было множество как взлетов, так и падений, – приводит Motorsport.com слова Вольфа. – Никогда не было ясно, была ли наша машина или вся наша команда достаточно хорошей. У нас то были серии из трех побед подряд, то «Феррари» снова возвращалась. И внезапно в конце сезона на победы начал претендовать «Ред Булл».

С точки зрения психологического стресса, в дополнение к стрессу физическому, это был крайне сложный чемпионат».

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в пятый раз стал чемпионом мира, а сама немецкая команда в пятый раз подряд выиграла Кубок конструкторов.