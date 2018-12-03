Шипулин сфотографировался на фоне подъема своего имени в Пересвете

Российский биатлонист продолжает набирать форму перед возвращением в состав сборной.
Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, что побывал в лыжном клубе имени Александра Легкова «Пересвет» в Московской области.
«Перед вылетом на сбор заскочил в гости к Александру Легкову в городе Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел.
Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.S. На лыжах уже можно кататься», – подписал Шипулин фото в инстаграме на фоне подъема своего имени.
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Перед вылетом на сбор заскочил в гости к @alexanderlegkov в г. Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел🤗 Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.s. на лыжах уже можно кататься ⛷⛷⛷
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)
Напомним, 31-летний российский биатлонист продолжает набирать форму после решения о продолжении карьеры.
Шипулин пропускает декабрьские этапы Кубка мира и может выступить на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, который пройдет с 17 по 22 декабря.