Шипулин сфотографировался на фоне подъема своего имени в Пересвете

Биатлон 03 декабря 2018 17:43 Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист продолжает набирать форму перед возвращением в состав сборной.

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, что побывал в лыжном клубе имени Александра Легкова «Пересвет» в Московской области.

«Перед вылетом на сбор заскочил в гости к Александру Легкову в городе Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел.

Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.S. На лыжах уже можно кататься», – подписал Шипулин фото в инстаграме на фоне подъема своего имени.

Напомним, 31-летний российский биатлонист продолжает набирать форму после решения о продолжении карьеры.

Шипулин пропускает декабрьские этапы Кубка мира и может выступить на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, который пройдет с 17 по 22 декабря.