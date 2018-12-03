Шипулин сфотографировался на фоне подъема своего имени в Пересвете - Советский спорт
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    • Биатлон03 декабря 2018 17:43Автор: Липкин Антон

    Шипулин сфотографировался на фоне подъема своего имени в Пересвете

    Российский биатлонист продолжает набирать форму перед возвращением в состав сборной.

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, что побывал в лыжном клубе имени Александра Легкова «Пересвет» в Московской области.

    «Перед вылетом на сбор заскочил в гости к Александру Легкову в городе Пересвет. Долго я искал этот подъем, но все-таки нашел.

    Спортивный цент на высшем уровне! Всем сюда! P.S. На лыжах уже можно кататься», – подписал Шипулин фото в инстаграме на фоне подъема своего имени.

    Напомним, 31-летний российский биатлонист продолжает набирать форму после решения о продолжении карьеры.

    Шипулин пропускает декабрьские этапы Кубка мира и может выступить на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, который пройдет с 17 по 22 декабря.

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#шипулин антон#легков александр
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