Аудиторы WADA проведут в РУСАДА проверку 11-12 декабря - Советский спорт
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    • другие04 декабря 2018 12:12Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Аудиторы WADA проведут в РУСАДА проверку 11-12 декабря

    Генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что 10 декабря в Москву прилетят аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    «Наша задача - пройти успешно аудит. Мы готовимся к нему. 10 декабря прилетит WADA, 11-12 в РУСАДА аудит.

    С РУСАДА все хорошо. Официально РУСАДА работает. Но есть два условия, которые к непосредственной деятельности агентства отношения не имеют. Но они имеют отношение к восстановлению условного доверия к системе», - приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

    Напомним, в сентябре комитет WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА. 9 из 12 членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА, двое голосовали против и один воздержался.

    #wada#РУСАДА#пахноцкая маргарита
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