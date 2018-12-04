Аудиторы WADA проведут в РУСАДА проверку 11-12 декабря

другие 04 декабря 2018 12:12 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что 10 декабря в Москву прилетят аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Наша задача - пройти успешно аудит. Мы готовимся к нему. 10 декабря прилетит WADA, 11-12 в РУСАДА аудит.

С РУСАДА все хорошо. Официально РУСАДА работает. Но есть два условия, которые к непосредственной деятельности агентства отношения не имеют. Но они имеют отношение к восстановлению условного доверия к системе», - приводит слова Пахноцкой «Р-Спорт».

Напомним, в сентябре комитет WADA принял решение восстановить в правах РУСАДА. 9 из 12 членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА, двое голосовали против и один воздержался.