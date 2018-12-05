Человек, убивший бойца UFC, приговорен к восьми годам лишения свободы

ММА 05 декабря 2018 10:58 Источник: MMA Fighting Автор: Липкин Антон

Инцидент произошел в июне 2016 года.

Убийца бойца UFC Райана Джиммо получил восемь лет тюремного заключения, сообщает MMA Fighting.

26-летний Энтони Гетчел сбил канадца на своем грузовике после конфликта с ним. Инцидент произошел в июне 2016 года. Сначала Гетчел со своими друзьями столкнулся с Джиммо на дороге, что стало началом конфликта. После этого Гетчел преследовал бойца на своей машине до бара, где выяснение отношений продолжилось. В результате, когда Джиммо возвращался к своему джипу, Гетчел сбил его. Джиммо ушел из жизни в тот же вечер в больнице.

После преступления Гетчел спрятал свой автомобиль, вернулся домой на такси и заявил о краже машины. Через два дня он пришел в полицию, признав свою вину.

В понедельник суд приговорил Гетчела к шести годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство и к двум – за скрытие с места преступления. Также он не сможет управлять автомобилем в течение восьми лет после освобождения.