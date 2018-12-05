Массимо Каррера: У русских игроков есть опасная черточка - Советский спорт
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    • 05 декабря 2018 12:03Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Спирин Дмитрий

    Массимо Каррера: У русских игроков есть опасная черточка

    Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о менталитете российских футболистов.

    "Мне кажется, что сборная Россия стала по-хорошему злее и мотивированнее, поверила в свои силы, чего ей частенько не хватало раньше. Если команда сможет удержать такой настрой в следующем году, то при наличии целого ряда техничных и острых игроков она должна составить компанию Бельгии на Евро-2020. Но стоит только футболистам возомнить, что они уже достигли Олимпа, вас ждут большие неприятности.

    Я заметил, что у русских игроков есть такая опасная черточка: достигнув какого-то серьезного результата, ребята нередко ловят вирус, блокирующий желание прогрессировать (или хотя бы не деградировать) и понимание того, что работать надо в два раза больше, а не меньше, чем раньше. Если вашему тренерскому штабу удастся совладать с этим вирусом, все будет хорошо", - цитирует Карреру Матч ТВ".

    Массимо Каррера привел "Спартак" к победе в чемпионате Россси-2016/17.

    Сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего мирового первенства-2018.

    #каррера массимо#фк спартак#сборная россии по футболу#Футбол-Россия
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