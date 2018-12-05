Мамаев обратился к отцу перед заседанием суда

Футбол 05 декабря 2018 12:23 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

В среду состоится заседание суда, на котором заключением Мамаева и Кокорина может быть продлено.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обратился к своему отцу перед заседанием суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении заключения Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «RT на русском».

Мамаев громко сказал отцу: «Все нормально», после чего улыбнулся. В руках игрок «Краснодара» держал блокнот, предположительно, с текстом речи.

Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.