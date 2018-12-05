Письмо от «Краснодара» приобщено к делу Мамаева

Футбол 05 декабря 2018 13:11 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока заключения игрока.

Тверской районный суд приобщил письмо от «Краснодара» при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока заключения полузащитника Павла Мамаева, сообщает «RT на русском».

Письмо от клуба было подано судье вместе с заявлением от отца и жены игрока, в котором говорится, что в случае домашнего ареста Мамаев будет жить в Краснодаре.

Напомним, 11 октября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.