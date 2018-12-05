Решение об участии Украины в Универсиаде будет принято 13 декабря

Олимпиада 05 декабря 2018 14:15 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

FISU готова оказать содействие украинским спортсменам.

Международная федерация студенческого спорта (FISU) примет 13 декабря решение об участии украинских спортсменов в зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

В марте этого года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

«13 декабря состоится президиум FISU, будет принято окончательное решение об участии украинской делегации, а также о взаимодействии организации мероприятий на территории Украины, – приводит ТАСС слова президента организации Олега Матыцина. – Все сроки и дедлайны прошли, аккредитационная система Красноярска работает, и мы должны понимать, какое количество приедет, чтобы планировать расписание Игр».

Ранее стало известно, что FISU готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортсмены из более чем 50 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.