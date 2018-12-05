Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 14:18Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Следствие считает, что Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность

    Суд рассматривает ходатайство о продлении срока заключения игроков.

    Следствие по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обосновало свое ходатайство о продлении срока заключения игроков на два месяца, сообщает «Р-Спорт».

    В ходатайстве указано, что иную, более мягкую меру пресечения избрать обвиняемым невозможно – им всем инкриминируется особо активная роль в преступлении, находясь на свободе, они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать производству по уголовному делу и продолжить преступную деятельность.

    Прокурор поддержал ходатайство о продлении ареста Кокорина и Мамаева.

    «Я полностью поддерживаю заявленное ходатайство, считаю, что с момента избрания обвиняемым меры пресечения обстоятельств для изменения оной на более мягкую не возникло…

    С учетом запланированных следствием процессуальных действий нахожу ходатайство законным и обоснованным», – заявила прокурор в ходе судебного заседания в Тверском районном суде Москвы.

    Напомним, 11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    Следствие подало ходатайство о продлении срока заключения до 8 февраля 2019 года.

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