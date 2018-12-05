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    • ММА05 декабря 2018 14:39Источник: ESPNАвтор: Липкин Антон

    Бывший футболист дебютирует в UFC в январе

    Харди выступал в NFL.

    Бывший футболист NFL Грег Харди дебютирует в UFC в январе следующего года, сообщает ESPN.

    30-летний американец уже провел три боя в смешанных единоборствах и одержал три победы. 19 января на турнире UFC Fight Night в Бруклине его соперником станет другой боец из США – Аллен Краудер.

    На счету 29-летнего Краудера девять побед и три поражения в MMA. Свой предыдущий бой он провел 2 декабря прошлого года, когда, дебютируя в UFC, проиграл Джастину Уиллису.

    Отметим, что в американском футболе Харди выступал за «Каролину Пантерз» (2010-2014), «Даллас Ковбойс» (2015) и «Ричмонд Рафрайдерс» (2018).

    #ufc#харди грег#краудер аллен#смешанные единоборства
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