Луонго признан первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей05 декабря 2018 15:01

    Луонго признан первой звездой дня в НХЛ

    Голкипер «Флориды» отразил 33 броска в матче с «Бостоном».

    Голкипер «Флориды» Роберто Луонго назван лучшим игроком вторника в НХЛ.

    39-летний канадец не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:0) и впервые в сезоне сыграл на ноль.

    Второй звездой стала первая тройка нападения «Калгари». Шон Монахан, Джонни Годро и Элиас Линдхольм набрали на троих десять (5+5) очков в матче с «Коламбусом» (9:6).

    Звание третьей звезды разделили три игрока, сделавшие во вторник по хет-трику: Патрик Хорнквист из «Питтсбурга» (в ворота «Колорадо), Кэм Эткинсон из «Коламбуса» (в ворота «Калгари) и Франс Нильсен из «Детройта» (в ворота «Тампы-Бэй»).

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