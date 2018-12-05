Луонго признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей 05 декабря 2018 15:01

Голкипер «Флориды» отразил 33 броска в матче с «Бостоном».

Голкипер «Флориды» Роберто Луонго назван лучшим игроком вторника в НХЛ.

39-летний канадец не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (5:0) и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Второй звездой стала первая тройка нападения «Калгари». Шон Монахан, Джонни Годро и Элиас Линдхольм набрали на троих десять (5+5) очков в матче с «Коламбусом» (9:6).

Звание третьей звезды разделили три игрока, сделавшие во вторник по хет-трику: Патрик Хорнквист из «Питтсбурга» (в ворота «Колорадо), Кэм Эткинсон из «Коламбуса» (в ворота «Калгари) и Франс Нильсен из «Детройта» (в ворота «Тампы-Бэй»).