Сергей Башкиров: Лапшин был заинтересован в работе со мной

Биатлон 05 декабря 2018 16:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российский специалист возглавил сборную Южной Кореи.

Главный тренер сборной Южной Кореи по биатлону Сергей Башкиров рассказал о том, почему принял предложение южнокорейской федерации.

– Лапшин был заинтересован в работе со мной, – приводит слова Башкирова официальный сайт телеканала «Матч ТВ», – а в дальнейшем – и президент федерации биатлона Кореи.

– Когда контракт оформился окончательно?

– К сожалению, это все немного затянулось, потому что личная встреча с президентом федерации состоялась только перед самым началом первого сбора. На этой встрече мы уже окончательно определились по всем вопросам.

Напомним, изначально после выборов президента СБР в мае этого года Башкиров значился в качестве тренера по стрельбе резервной мужской сборной России.

Добавим, что Тимофей Лапшин выступает за сборную Южной Кореи с марта 2017 года.