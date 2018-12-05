Сергей Башкиров: Лапшин был заинтересован в работе со мной - Советский спорт
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    • Биатлон05 декабря 2018 16:38Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Сергей Башкиров: Лапшин был заинтересован в работе со мной

    Российский специалист возглавил сборную Южной Кореи.

    Главный тренер сборной Южной Кореи по биатлону Сергей Башкиров рассказал о том, почему принял предложение южнокорейской федерации.

    – Лапшин был заинтересован в работе со мной, – приводит слова Башкирова официальный сайт телеканала «Матч ТВ», – а в дальнейшем – и президент федерации биатлона Кореи.

    – Когда контракт оформился окончательно?
    – К сожалению, это все немного затянулось, потому что личная встреча с президентом федерации состоялась только перед самым началом первого сбора. На этой встрече мы уже окончательно определились по всем вопросам.

    Напомним, изначально после выборов президента СБР в мае этого года Башкиров значился в качестве тренера по стрельбе резервной мужской сборной России.

    Добавим, что Тимофей Лапшин выступает за сборную Южной Кореи с марта 2017 года.

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