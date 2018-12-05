Сергей Кущенко: У нынешнего поколения сборной России есть шанс выиграть что-то значимое

Баскетбол 05 декабря 2018 17:28 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Россия продолжает борьбу за попадание в финальный турнир чемпионата мира в Китае.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о перспективах сборной России на чемпионате мира в Китае.

«Если нам удастся собрать оптимальный состав, если все наши лидеры будут здоровы, то мы способны на многое, – приводят «Известия» слова Кущенко. – Я согласен с Сергеем Базаревичем, который сказал, что мы одна из сильнейших сборных Европы, когда собираемся в полном составе.

Думаю, что у этого поколения сборной России есть шанс выиграть что-то значимое».

Напомним, на прошлой неделе сборная России победила в квалификации чемпионата мира Финляндию (77:75), а в понедельник – Чехию (81:61).

После десяти матчей Россия набрала 16 очков и занимает третье место в группе K второго раунда отборочного турнира, которое дает право сыграть в финальном турнире в Китае.