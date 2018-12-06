Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон» - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 08:35Автор: Липкин Антон

    Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

    Российский форвард забросил третью шайбу в сезоне.

    «Эдмонтон» одержал победу над «Сент-Луисом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    На седьмой минуте счет открыл форвард «блюзменов» Иван Барбашев, для которого эта шайба стала третьей в сезоне. До перерыва канадец Брэйден Шенн удвоил преимущество хозяев.

    Однако «Эдмонтону» удалось отыграться. Причем «нефтяники» сравняли счет за 56 секунд до конца основного времени благодаря броску шведа Оскара Клефбома.

    В послематчевой серии буллитов капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принес команде второе очко. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко свою попытку не реализовал.

    «Эдмонтон» набрал 30 очков и теперь отстает от зоны плей-офф на одно очко.

    В своих следующих матчах в ночь на субботу «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Виннипегом», а «Эдмонтон» примет «Миннесоту».

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Сент-Луис» – «Эдмонтон» – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Барбашев, Шенн – Нюджент-Хопкинс, Клефбом, Макдэвид (ПБ).

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