Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

Хоккей 06 декабря 2018 08:35 Автор: Липкин Антон

Российский форвард забросил третью шайбу в сезоне.

«Эдмонтон» одержал победу над «Сент-Луисом» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На седьмой минуте счет открыл форвард «блюзменов» Иван Барбашев, для которого эта шайба стала третьей в сезоне. До перерыва канадец Брэйден Шенн удвоил преимущество хозяев.

Однако «Эдмонтону» удалось отыграться. Причем «нефтяники» сравняли счет за 56 секунд до конца основного времени благодаря броску шведа Оскара Клефбома.

В послематчевой серии буллитов капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид принес команде второе очко. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко свою попытку не реализовал.

«Эдмонтон» набрал 30 очков и теперь отстает от зоны плей-офф на одно очко.

В своих следующих матчах в ночь на субботу «Сент-Луис» сыграет в гостях с «Виннипегом», а «Эдмонтон» примет «Миннесоту».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Эдмонтон» – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Барбашев, Шенн – Нюджент-Хопкинс, Клефбом, Макдэвид (ПБ).