«Сан-Хосе» уверенно переиграл «Каролину»

Хоккей 06 декабря 2018 09:13 Автор: Липкин Антон

«Акулы» победили во второй раз подряд после четырех поражений.

«Сан-Хосе» победил «Каролину» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 39 из 40 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал швейцарец Тимо Майер, набравший 3 (1+2) очка, а третьей – канадец Джо Торнтон, на счету которого три результативные передачи.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес четыре броска и завершил игру с показателем полезности «–1».

После четырех поражений подряд «Сан-Хосе» одержал вторую победу, набрал 33 очка и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе.

В своих следующих матчах в ночь на субботу «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Далласом», а «Каролина» – с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Каролина» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Гудроу, Гертл, Майер, Павелски, Серенсен – Валльмарк.