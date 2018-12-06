«Сан-Хосе» уверенно переиграл «Каролину» - Советский спорт
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    • Хоккей06 декабря 2018 09:13Автор: Липкин Антон

    «Сан-Хосе» уверенно переиграл «Каролину»

    «Акулы» победили во второй раз подряд после четырех поражений.

    «Сан-Хосе» победил «Каролину» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Первой звездой был признан голкипер «акул» Мартин Джонс, отразивший 39 из 40 бросков по своим воротам.

    Второй звездой стал швейцарец Тимо Майер, набравший 3 (1+2) очка, а третьей – канадец Джо Торнтон, на счету которого три результативные передачи.

    Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес четыре броска и завершил игру с показателем полезности «–1».

    После четырех поражений подряд «Сан-Хосе» одержал вторую победу, набрал 33 очка и поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе.

    В своих следующих матчах в ночь на субботу «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Далласом», а «Каролина» – с «Анахаймом».

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Сан-Хосе» – «Каролина» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Гудроу, Гертл, Майер, Павелски, Серенсен – Валльмарк.

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