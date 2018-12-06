Маурицио Сарри: После первого пропущенного гола мы неожиданно стали совсем другой командой

Футбол 06 декабря 2018 09:50 Источник: ФК «Челси» Автор: Липкин Антон

«Челси» проиграл в гостях «Вулверхэмптону».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри не стал комментировать работу арбитра Джонатана Мосса после матча 15-го тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:2) на «Молине Стэдиум».

«Я не могу сказать, был ли пенальти на Морате, однако я знаю, что в первые десять минут мы могли забить четыре мяча, – приводит слова Сарри официальный сайт «Челси». – Я не хочу обсуждать работу арбитра, поскольку у нас были другие возможности забить, которые мы не использовали. Нам стоит сосредоточиться на том, что мы в силах контролировать сами.

Также я не знаю, был ли фол на Виллиане (при втором голе «Вулверхэмптона»). Гораздо важнее подумать о том, как мы отреагировали на первый пропущенный гол. Такое впечатление, что на поле неожиданно оказалась совсем другая команда.

У нас появились разрывы между линиями, что привело к потере компактности. Нам не удавалось поддерживать необходимые расстояния между игроками. Я не хочу обсуждать, было ли нарушение на Виллиане, поскольку для меня это не важно. Мне нужно понять, что изменилось в команде за столь короткое время. Нам необходимо было сыграть 30-35 минут, и я не вижу в этом большой проблемы».

Напомним, «Челси» открыл счет на 18-й минуте благодаря голу Рубена Лофтус-Чика, но во втором тайме пропустил дважды за четыре минуты и потерпел второе поражение в трех матчах чемпионата.