Анастасия Тараканова: Трусова учила четверные не один год, а я только начала пробовать

Фигурное катание 06 декабря 2018 11:17 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

14-летняя российская фигуристка выступит в финале юниорского Гран-при.

Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о том, когда будет исполнять четверные прыжки.

«Саша Трусова свои четверные учила не один год, а я только начала их пробовать, – сказала 14-летняя фигуристка в интервью «Газете.Ru». – Так что я не знаю, когда именно покажу такой элемент на стартах.

Но могу сказать, что у меня довольно хорошо идет четверной тулуп. Он даже получается иногда (смеется). Еще я учила четверной лутц – из тройных у меня он лучше всего.

Мы прошли все четверные, чтобы узнать, вдруг у меня еще что-то будет получаться. Нашли такой хороший прыжок, как риттбергер.

На самом деле из тройных он у меня самый плохой. На стартах я всегда делаю его сольным. Но из четверных он почему-то у меня хорошо зашел (смеется). Прыжок идет ровно – надо просто докрутить».

Напомним, в прошлом году Тараканова заняла третье место в финале юниорского Гран-при. В этом сезоне она также пробилась в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.