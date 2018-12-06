Анатолий Хованцев: Ребята готовы, но в первой гонке кто-то может не справиться с эмоциями

Биатлон 06 декабря 2018 12:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

В четверг на этапе Кубка мира в Поклюке пройдут две индивидуальные гонки.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал об ожиданиях перед мужской индивидуальной гонкой на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

«Пристрелка прошла довольно-таки нормально, без каких-либо корректировок, – приводит слова Хованцева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Повторит ли Алексей Слепов успех чемпионата Европы? Поживем – увидим, это первая гонка, всякое возможно, кто-то может и не справиться со своими эмоциями во время стрельбы. Ребята готовы, но будем смотреть, что у нас получится».

Напомним, индивидуальная гонка у мужчин была запланирована на среду, но из-за тумана организаторы словенского этапа перенесли ее на четверг. Начало – 12:15 (мск). Также сегодня пройдет женская гонка. Начало – 16:15 (мск).