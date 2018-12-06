Дмитрий Малышко: Будет идеально начать в среднем темпе, а последние два круга отработать на максимуме

Биатлон 06 декабря 2018 12:41 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

В четверг мужчины и женщины побегут индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира.

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о стратегии на индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

«20 километров – рабочая сложная дистанция, но все разборки будут на рубеже, – приводит слова Малышко официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Чем примечателен здесь круг? Только высотой и одним сложным поворотом на спуске, где много падений.

Самочувствие сейчас не самое идеальное. Поэтому будет правильно разложить всю нагрузку равномерно. Я сам видел, как ребята кидаются с первых метров, а потом высота их придавливает. Потом они доползают до финиша. Будет идеально начать в среднем темпе, последние два круга отработать на максимуме».

Напомним, индивидуальная гонка у мужчин была изначально запланирована на среду, но из-за тумана ее перенесли на четверг. Начало – 12:15 (мск). Также сегодня пройдет женская гонка. Начало – 16:15 (мск).