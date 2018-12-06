Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко – 12-й

Биатлон 06 декабря 2018 14:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Француз одержал свою 75-ю победу в личных гонках на Кубке мира.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

30-летний француз не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и опередил на 4,2 секунды немца Йоханнеса Кюна. Третье место занял австриец Симон Эдер, проигравший Фуркаду 19,7 секунд.

Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, допустивший один промах. Его отставание составило 1 минуту 30,3 секунды.

Для Фуркада эта победа стала 75-й в личных гонках на Кубке мира. В индивидуальных гонках он выиграл в 13-й раз.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

1-й этап

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Мартен Фуркад (Франция) – 47.09,2 (0 промахов)

2. Йоаханнес Кюн (Германия) – +4,2 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) – +19,7 (0)

4. Яков Фак (Словения) – +34,4 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) – +38,6 (1)

6. Сергей Семенов (Украина) – +45,0 (0)

7. Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.11,9 (3)

8. Антонин Гигонна (Франция) – +1.13,5 (1)…

12. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.30,3 (1)…

20. Матвей Елисеев (Россия) – +2.23,5 (2)…

29. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (3)…

36. Евгений Гараничев (Россия) – +3.17,1 (3)…

84. Алексей Слепов (Россия) – +6.37,8 (6)…

99. Эдуард Латыпов (Россия) – +8.45,4 (7)