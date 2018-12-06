Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко – 12-й - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 14:12Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко – 12-й

    Француз одержал свою 75-ю победу в личных гонках на Кубке мира.

    Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    30-летний француз не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и опередил на 4,2 секунды немца Йоханнеса Кюна. Третье место занял австриец Симон Эдер, проигравший Фуркаду 19,7 секунд.

    Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, допустивший один промах. Его отставание составило 1 минуту 30,3 секунды.

    Для Фуркада эта победа стала 75-й в личных гонках на Кубке мира. В индивидуальных гонках он выиграл в 13-й раз.

    Поклюка (Словения)
    Кубок мира
    1-й этап
    Мужчины
    Индивидуальная гонка

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 47.09,2 (0 промахов)
    2. Йоаханнес Кюн (Германия) – +4,2 (0)
    3. Симон Эдер (Австрия) – +19,7 (0)
    4. Яков Фак (Словения) – +34,4 (1)
    5. Симон Шемпп (Германия) – +38,6 (1)
    6. Сергей Семенов (Украина) – +45,0 (0)
    7. Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.11,9 (3)
    8. Антонин Гигонна (Франция) – +1.13,5 (1)…
    12. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.30,3 (1)…
    20. Матвей Елисеев (Россия) – +2.23,5 (2)…
    29. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (3)…
    36. Евгений Гараничев (Россия) – +3.17,1 (3)…
    84. Алексей Слепов (Россия) – +6.37,8 (6)…
    99. Эдуард Латыпов (Россия) – +8.45,4 (7)

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