Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко – 12-й

Француз одержал свою 75-ю победу в личных гонках на Кубке мира.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.
30-летний француз не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах и опередил на 4,2 секунды немца Йоханнеса Кюна. Третье место занял австриец Симон Эдер, проигравший Фуркаду 19,7 секунд.
Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, допустивший один промах. Его отставание составило 1 минуту 30,3 секунды.
Для Фуркада эта победа стала 75-й в личных гонках на Кубке мира. В индивидуальных гонках он выиграл в 13-й раз.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
1-й этап
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Мартен Фуркад (Франция) – 47.09,2 (0 промахов)
2. Йоаханнес Кюн (Германия) – +4,2 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) – +19,7 (0)
4. Яков Фак (Словения) – +34,4 (1)
5. Симон Шемпп (Германия) – +38,6 (1)
6. Сергей Семенов (Украина) – +45,0 (0)
7. Йоханнес Бе (Норвегия) – +1.11,9 (3)
8. Антонин Гигонна (Франция) – +1.13,5 (1)…
12. Дмитрий Малышко (Россия) – +1.30,3 (1)…
20. Матвей Елисеев (Россия) – +2.23,5 (2)…
29. Александр Логинов (Россия) – +2.55,1 (3)…
36. Евгений Гараничев (Россия) – +3.17,1 (3)…
84. Алексей Слепов (Россия) – +6.37,8 (6)…
99. Эдуард Латыпов (Россия) – +8.45,4 (7)