Россия сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в элитном раунде Евро-2019 (U17) - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 15:04Источник: РФСАвтор: Липкин Антон

    Россия сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в элитном раунде Евро-2019 (U17)

    Матчи группы пройдут в Шотландии.

    В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 (U17). Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) попала в группу 6, где ее соперниками станут команды Португалии, Польши и Шотландии.

    Матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в Шотландии. В финальный турнир выйдут победители группы и семь из восьми лучших команд, занявших вторые места.

    Составы всех групп:
    Группа 1: Италия, Австрия, Румыния, Турция
    Группа 2: Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия
    Группа 3: Англия, Дания, Хорватия, Швейцария
    Группа 4: Германия, Словения, Исландия, Белоруссия
    Группа 5: Испания, Украина, Косово, Греция
    Группа 6: Португалия, Россия, Польша, Шотландия
    Группа 7: Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина
    Группа 8: Словакия, Франция, Швеция, Сербия.

    Финальный турнир Евро-2019 пройдет с 3 по 19 июля в Ирландии.

    #юношеский чемпионат европы (u17)#юношеская сборная россии U-17#Футбол-Россия
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