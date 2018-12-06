Россия сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в элитном раунде Евро-2019 (U17)

Футбол 06 декабря 2018 15:04 Источник: РФС Автор: Липкин Антон

Матчи группы пройдут в Шотландии.

В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 (U17). Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) попала в группу 6, где ее соперниками станут команды Португалии, Польши и Шотландии.

Матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в Шотландии. В финальный турнир выйдут победители группы и семь из восьми лучших команд, занявших вторые места.

Составы всех групп:

Группа 1: Италия, Австрия, Румыния, Турция

Группа 2: Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия

Группа 3: Англия, Дания, Хорватия, Швейцария

Группа 4: Германия, Словения, Исландия, Белоруссия

Группа 5: Испания, Украина, Косово, Греция

Группа 6: Португалия, Россия, Польша, Шотландия

Группа 7: Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина

Группа 8: Словакия, Франция, Швеция, Сербия.

Финальный турнир Евро-2019 пройдет с 3 по 19 июля в Ирландии.