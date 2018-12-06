Россия сыграет с Португалией, Польшей и Шотландией в элитном раунде Евро-2019 (U17)

Матчи группы пройдут в Шотландии.
В Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 (U17). Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) попала в группу 6, где ее соперниками станут команды Португалии, Польши и Шотландии.
Матчи группы пройдут 20, 23 и 26 марта в Шотландии. В финальный турнир выйдут победители группы и семь из восьми лучших команд, занявших вторые места.
Составы всех групп:
Группа 1: Италия, Австрия, Румыния, Турция
Группа 2: Голландия, Чехия, Израиль, Северная Ирландия
Группа 3: Англия, Дания, Хорватия, Швейцария
Группа 4: Германия, Словения, Исландия, Белоруссия
Группа 5: Испания, Украина, Косово, Греция
Группа 6: Португалия, Россия, Польша, Шотландия
Группа 7: Бельгия, Венгрия, Норвегия, Босния и Герцеговина
Группа 8: Словакия, Франция, Швеция, Сербия.
Финальный турнир Евро-2019 пройдет с 3 по 19 июля в Ирландии.